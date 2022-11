Imperia | lascia il cane per 15 ore da solo in casa mentre è a partorire | multata per maltrattamenti

Leggi su tpi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Una donna di 24 anni di Ceriana, nell’entroterra di Sanremo, dovrà pagare una multa di 6mila euro per averto dainil suostava partorendo: il giudice monocratico diDaniela Gamba l’ha condannata a fronte dell’accusa di maltrattamento di animali nata in seguito alle segnalazioni dei vicini che hanno sentito l’animale abbaiare a lungo. I fatti risalgono al 12 luglio 2018: l’animale era statoto sul terrazzo didalla donna, che si era recata in ospedale a Nizza per una visita propedeutica al parto, che era programmato per la settimana successiva. Calcolando di dover star via soltanto per poco, avevato ilsul terrazzino dipreparando per lui ...