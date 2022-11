I figli di Bolsonaro e lo Ius Scholae | i paradossi di una legge sulla cittadinanza obsoleta e ingiusta

E qui scatta il paradosso: mentre idiche sono italiani per modo di dire otterranno quasi sicuramente il nostro passaporto e potranno votare ed essere candidati alle elezioni, un ...Ma i blocchi nelle strade restanonon riconosce la sconfitta: "Legittime le proteste contro il voto" Brasile, Lula: "Sono risorto volevano seppellirmi". Matace sulla sconfitta ...I due, uno deputato e l’altro senatore, sono implicati in diverse inchieste. Il padre Jair, l’ex presidente appena sconfitto alle elezioni da Lula, ha già la cittadinanza onoraria del Comune di Anguil ...Flavio ed Eduardo Bolsonaro, figli del presidente brasiliano sconfitti da Lula si sono recati all'ambasciata italiana a Brasilia per continuare le pratiche per avere la cittadinanza italiana.