Deschamps | «Non devo dire ai giocatori se dribblare o tirare | non è la Play Station»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il CT della Francia Didierha concesso una lunga intervista al sito web inglese The Athletic. Oggetto dell’intervista ovviamente il prossimo Mondiale in Qatar. La Francia è tra le favorite.ha spiegato che questo Mondiale sarà diverso dai precedenti con le Nazionali che non avranno tempo per preparare il gruppo. Queste le sue parole: “Sono uno di quelli che fa questo lavoro da un po’. Avevamo 28 giorni per prepararci alla Coppa del Mondo (2014) in Brasile, 24 giorni prima della Russia. Qui avremo una settimana. Non abbiamo tempo per poter modificare nulla. la specificità di giocare questa Coppa del Mondo a novembre e cambiare il calendario porta sfide. Oggi isi ritrovano a giocare tre partite a settimana e la Coppa del Mondo taglia la stagione. Questo programma di tornei richiede una partita ogni quattro ...