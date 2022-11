Cosa ho sentito dire su Donnarumma | indiscrezioni clamorose sul portiere

(Di giovedì 10 novembre 2022) Si chiama Federico Giraudo, ed è il terzino sinistro della Reggina in Serie B. Due anni fa era senza squadra, oggi gioca in quella di Pippo Inzaghi, seconda in Serie B. Classe '98, esterno a tutta fascia, nell'ultima gara col Genoa è tornato titolare dopo quasi tre mesi: “Avevo un po' di tensione perché ci giocavamo tanto. Da parte dell'allenatore è stato un grande attestato di stima — ha commentato — La Reggina seconda? Tutto ciò è speciale. Soprattutto dopo che l'anno scorso abbiamo rischiato di sparire. Metterei subito la firma per finire la stagione oggi, ma la Serie B è lunga e complicata: la parola chiave in questo campionato è continuità. E adesso manca la ciliegina sulla torta, quel gol che spero di riuscire a fare presto. Anche se non è una delle mie caratteristiche principali”. Giraudo: “Che mibbe mio papà, se sapesse che mi allena Inzaghi?” Con Inzaghi ...

