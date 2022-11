Come aiutare la schiena? scopri questi semplici esercizi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) L'osteopata Michele Pino mostra a LiberoTv deglie funzionali che ci aiuta a sviluppare la mobilizzazione toracica: sono molto utili soprattutto per chi fa un lavoro sedentario ed è costretto a stare seduto per molte ore. Non servono attrezzi, basta muovere il busto per migliorare la mobilità della parte dorsale più bassa. L'o consiste nell'abbracciarsi mettendo un braccio sopra l'altro e cercando di aprire bene la parte alta della gabbia toracica, facendo una circonduzione completa dalla parte dorsale, prima da un lato e poi dall'altro. Bastano 5, 10 ripetizione per lato. Il secondoo serve per la parte più alta del torace: con le mani ai lati del collo e i gomiti larghi estendiamo il tratto toracico inspirando e espirando chiudendo i gomiti.