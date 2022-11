Chi è Attilio Romita? Età | altezza | vita privata e Instagram

Il problema è che, secondo il regolamento del GF Vip ,entra nella casa non può rivelare nulla ... Si susseguono i colpi di scena e i gossip nella casa, come il bacio che si sono scambiati...Parliamo di sondaggi.sarà il nuovo eliminato della settima edizione del Grande Fratello Vip In nomination sono finiti Pamela Prati,Romita e Giaele De Donà.uscirà >>> Le Offerte lampo di Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda 'vuoi salvare') ed ...Tutto è successo nella serata di ieri quando il giornalista si trovava in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Quando il discorso si è spostato su Oriana Marzoli, ha subito rilanciato: “Ma con ...Alfonso Signorini riaprirà la porta rossa della casa più spiata d’Italia, al suo fianco come sempre Giulia Salemi per raccontare i messaggi e gli umori del pubblico social e le opinioniste Sonia Bruga ...