Cattani “Serve una nuova governance per il farmaco”

(Di giovedì 10 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi le industrie pagano 1,2 miliardi di payback perchè il fabbisogno di salute e di farmaci non è più quello reale della popolazione che invecchia. Nel comparto ospedaliero si concentra la maggior parte della spesa farmaceutica, con farmaci che hanno anche un valore innovativo e un alto costo. Dobbiamo adeguare il finanziamento sulla parte ospedaliera e iniziare a utilizzare quegli avanzi che arrivano dalla parte convenzionata, che oggi escono dalla spesa farmaceutica”. Lo ha detto Marcello, presidente di Farmindustria, nel corso di un’intervista all’Italpress.“Quindiunache renda il sistema attrattivo e in linea per sostenere le spese e i fabbisogni reali di salute dei cittadini”.“Il settore farmaceutico italiano – ha aggiunto – ha una posizione di forza a livello ...

