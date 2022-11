Call of Duty | Modern Warfare 2 – Uno sguardo approfondito sul Multiplayer

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il ritorno di2 ha generato un fortissimo hype nella community diof, soprattutto da parte dei veterani della saga. Nel 2009 il secondo capitolo della trilogialasciò tutti quanti a bocca aperta, durante quell’anno le ore di sonno vennero sostituite da ore di gameplay insieme agli amici online, per studiare i migliori loadout, i migliori spot per spawn killare con il cecchino, per passare ore di intrattenimento in pura salsaof. Fu un anno straordinario per gli appassionati del genere, che marchiò2 a fuoco nei ricordi di tutti i fan. Tredici anni dopo il momento è finalmente arrivato:2 torna. Torna ...

Nel 2019 Infinity Ward fece un grande regalo ai fan diof, riportando in auge una delle saghe più amate del franchise. Il ritorno di Modern Warfare venne accolto come una boccata d'ossigeno nel mondo degli sparatutto bellici. Non stupisce che a ...Manca sempre meno al lancio del nuovoofWarzone 2.0, e i fan della popolare saga FPS di Activision non stanno più nella pelle all'idea di gettarsi in una nuova esperienza principale. È un po' la stessa emozione che li ha ...L'artwork ufficiale di Call of Duty: Warzone 2.0 è stato presentato sui social da Activision, con la conferma della data di uscita del gioco, fissata… Leggi ...Premi L2 per fare politica | Speciale | Ovvero: quando i videogiochi prendono posizione (anche senza prenderla).