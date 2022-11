Black Friday e Cyber Monday | 6 consigli per evitare le truffe quando acquisti online

(Di giovedì 10 novembre 2022) Il, giornata di shopping frenetico, che cade il giorno seguente al Thanksgiving Day negli Stati Uniti, era inizialmente destinato alle vendite negli store fisici. Il, istituito nel 2005, era invece dedicato agli storee alle piattaforme di e-commerce. Oggi entrambe le date sono praticamente uguali, non solo in termini di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::: arriva, ecco le date da non perdere! Optima Italia per il: offerte Mobile senza precedenti Pacchi Amazon a tema Super Mario per chi acquista qualsiasi cosada...

2022 in anticipo con le offerte Amazon su i prodotti Apple. Grazie ad uno sconto del - 22% per i più veloci sarà possibile fare affari davvero interessanti. Sebbene i prezzi siano ...Articoli più letti Il2022 inizia in anticipo: le date e le app per prepararsi al meglio di Lorenzo Longhitano Scusaci, Starship Troopers , non avevamo capito che eri bellissimo di ...Il Black Friday, giornata di shopping frenetico, che cade il giorno seguente al Thanksgiving Day negli Stati Uniti, era inizialmente destinato alle vendite negl ...Black Friday 2022 in anticipo con le offerte Amazon sull'Apple Watch Ultra ad un prezzo mai visto prima: solo 784€! unzioni specialistiche, sensori evoluti e tre nuovi cinturini realizzati appositamen ...