Billie Jean King Cup 2022 | tabellone e accoppiamenti semifinali

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le semifinali delle Billie Jean King Cup Finals, appuntamento in corso di svolgimento a Glasgow. Delle 12 nazioni ai nastri di partenza in terra scozzese, solamente in 4 accederanno al penultimo atto del torneo per giocarsi poi il successo finale. Si tratta delle vincitrici dei quattro gironi, chiamate ad un ulteriore sforzo per tentare di sollevare la tanto ambita coppa. Di seguito gli accoppiamenti. CALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE SEMIFINALI BILLIE JEAN KING CUP 1° classificata Girone A vs 1° classificata girone C 1° classificata Girone B vs 1° classificata girone D

FERMO - Una manifestazione fondata nel lontano 1963, equiparata alla Coppa Davis maschile ma in tono 'rosa'. Si tratta dellaKing Cup, competizione tennistica per nazionali femminili la cui edizione 2022 è in corso di svolgimento a Glasgow. Quest'oggi però, al termine della prima giornata di gare allestite dalla ...Il cammino dell' Italia nelle Finali diKing Cup 2022 parte con una sconfitta per mano della Svizzera . Una sfida che vedeva, sulla carta, le azzurre decisamente sfavorite. Ma a fine giornata non manca qualche rimpianto, come ...Non certamente un mercoledì da incorniciare per Jasmine Paolini, che ha perso entrambi gli incontri giocati nella Billie Jean King Cup contro la Svizzera. "Sono state due sconfitte dure, soprattutto i ...Tathiana Garbin commenta la sfida di Billie Jean King Cup Finals che l'Italia ha perso per 3-0 contro la Svizzera di Belinda Bencic ...