Benedetta Parodi e Fabio Caressa | cos’è il patto del pigiama

(Di giovedì 10 novembre 2022) Quella composta daè una delle coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo. Da tempo impegnati in ambito televisivo, hanno poi saputo trovare il proprio spazio anche sul web. Uniti più che mai, sono sposati dal 1999 e ancora felicemente l’una al fianco dell’altro. Hanno avuto modo di parlare del loro privato nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Una lunga chiacchierata che li ha visti svelare ildel, ovvero uno dei grandi segreti che si cela dietro l’equilibrio e la gioia che continuano a far parte del loro matrimonio.ildelPer quanto siano spesso ...

e Fabio Caressa, dopo un amore che dura da 25 anni, ripercorrono le tappe del loro amore. Ecco L'articolo Fabio Caressa e: "L'amore Ecco il nostro segreto" proviene ...Candida Morvillo per il Corriere della Sera fabio caressaFabio Caressa esono appena tornati da un 'weekend' in Franciacorta fatto di lunedì e martedì. A casa loro, i 'weekend' sono ...Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno più di un segreto per un matrimonio perfetto, uno è il patto del pigiama ...I volontari AIRC distribuiranno i Cioccolatini della Ricerca in 1.800 piazze a fronte di una donazione di 10 euro: presenti domenica 12 novembre anche a Castelnuovo di Farfa ...