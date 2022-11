Assoluti invernali | la Panziera si prende i 200 sl del dopo Pellegrini

Nuoto•com

È Margherita Panziera dorsista nei panni della stileliberista a subentrare a Federica Pellegrini nell'albo dei 200 sl dei campionati italianiin vasca corta di Riccione, dove sta nascendo la nazionale per i Mondiali di dicembre a Melbourne. La campionessa europea la spunta in 1'57"07 dalla corsia numero 1 nell'ultima vasca, dopo ...Il calendario completo dei Campionati Italianidi Riccione 2022 di nuoto : ecco le informazioni per seguire tutte le gare, in programma tra giovedì 10 e venerdì 11 novembre . I migliori nuotatori del Bel Paese tornano in acqua ... Assoluti Invernali. Giorno 1 AM - Risultati Tutto pronto a Riccione per i Campionati italiani assoluti invernali in vasca corta. Una intensa due giorni di gare che andrà a comporre la squadra in partenza per i prossimi Campionati mondiali in ...Al via gli assoluti invernali in quel di Riccione. Gli italiani hanno due giornate per conquistare gli ultimi posti disponibili sul volo per i mondiali in ...