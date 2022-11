Volvo EX90 - La Suv full size prende la sola via dell' elettrico

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lapresenta la, erede tutta elettrica'attuale XC90 che ne raccoglierà il testimone al verticea gamma del marchio. E che viene definita, in occasione del debutto, come l'auto più avanzata mai realizzata dal brand scandinavo. Si tratta, come nel casoa sua progenitrice con i motori termici, di una Suv a sette posti, ma che se ne distanzia per l'alimentazione esclusivamente elettrica. Che la rende la prima di una nuova serie di moi, che la Casa realizzerà anche per offrire un'esperienza di utilizzo intuitiva e lussuosa, con canoni diversi rispetto al passato. Progressiva fuori, inedita dentro. Lo stile, lunga 5,03 metri e con un passo di 2,98 metri, è indissolubilmente legato alla tradizione, ...

