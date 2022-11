Tomaso Trussardi rompe il silenzio sulla reunion con Michelle Hunziker e su Giovanni Angiolini sbotta | ' ' Non è un uomo perbene' '

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Quando leggo che io avrei dettato delle regole o delle condizioni per il nostro ritorno insieme, mi viene da sorridere e non posso tacere davanti a queste stupidaggini. Gestire e controllare sono ...

duro con Giovanni Angiolini È unsevero quello che rompe il silenzio 'confidandosi' al Corriere della Sera, ed è anche stanco di leggere di flirt che ciclicamente gli ...Dieci mesi fae Michelle Hunziker annunciavano la separazione. Da allora si è detto di tutto: sulle presunte frequentazioni dell'imprenditore, sul flirt estivo della conduttrice con l'ortopedico ...Parla per la prima volta Tomaso Trussardi dopo la separazione da Michelle Hunziker dell'uomo che la showgirl ha frequentato per qualche mese. È duro l'imprenditore verso ...Giovanni Angiolini è stato fotografato dai paparazzi di Chi per le strade di Milano mentre bacia Hanna Weig, la sua nuova fidanzata: soltanto un ...