Siria | raid su convoglio milizie filo-Iran | 15 morti

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Beirut, 9 nov. (Adnkronos) - E' di almeno 15il bilancio di uncondotto nellaorientale, vicino al confine con l'Iraq, contro undi presunteiane. Lo ha riferito l'Osservatoriono per i diritti umani, gruppo con sede nel Regno Unito che riporta notizie sullaavvalendosi di fonti sul terreno. Il, secondo l'Osservatorio, ha colpito uncomposto da cisterne di carburante e camion carichi di armi nell'area di al-Bukamal.

Agenzia Nova

Sono nove i civili morti in unaereo russo nella provincia di Idlib , controllata da ribelli filo turchi e gruppi fondamentalisti; almeno 70 i feriti. L'attacco, aiutato anche dall'......la controffensiva su Kherson 30 agosto - I "trucchi" della resistenza ucraina per ingannare i... cosa sta succedendo 27 agosto - Droni iraniani e missili dalla: l'angolo mediorientale della ... Siria: 15 morti in un raid aereo su un convoglio delle milizie filo-iraniane al confine con l’Iraq Beirut, 9 nov. (Adnkronos) - E' di almeno 15 morti il bilancio di un raid condotto nella Siria orientale, vicino al confine con l'Iraq, contro un convoglio di presunte milizie filo-iraniane. Lo ...Le forze curde insieme a Inherent Resolve catturano un presunto leader del gruppo e smantellano una cellula di jihadisti pro-ISIS ben finanziata.