Serie A | Pinamonti | “Meritavo questo gol | mi mancava da troppo tempo Oggi grande partita”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “La rete mida, ma quando uno lavora con costanza prima o poi le cose arrivano.gol, mi sto impegnando, ho subìto critiche e insulti ma fanno parte del gioco”. Lo ha detto a Dazn l’attaccante del Sassuolo Andreadopo il gol dell’1-1 definitivo contro la Roma al Mapei Stadium. “Abbiamo fatto una delle migliori prestazioni a pochi giorni da una delle peggiori come quella di Empoli. Berardi? Tutti lo conoscono, ci è mancato molto. Ha recuperato e inizieremo a divertirci in campo”, ha aggiunto l’attaccante. SportFace.

ROMA - La Roma non va oltre il pari contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium termina 1 - 1 tra i giallorossi e la formazione di Dionisi con le reti dei due numeri 9, Tammy Abraham e Andrea. La squadra di Mourinho in molti tratti della gara in confusione, con gravi disattenzioni tattiche e tanta confusione tecnica. Al termine del match Mourinho è intervenuto ai microfoni di ...... le squadre hanno giocato a viso aperto nel primo tempo ma senza trovare il vantaggio, mentre nella ripresa Abraham ha portato avanti i giallorossi ma poco dopo gli ha risposto. Allo stadio ...Nell'anticipo del mercoledì del turno infrasettimanale della quattordicesima giornata di Serie A, la Roma è ospite - al Maepi Stadium - del Sassuolo. Due ko nelle ultime tre partite hanno… Leggi ...Il tecnico giallorosso commenta l'1-1 del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Sul recupero di Dybala per la sfida contro il Torino risponde così ...