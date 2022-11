Sassuolo-Roma LIVE alle 18 30 | formazioni ufficiali | Mourinho sorprende | Shomurodov titolare!

...contro il(otto) ha fatto meglio; tuttavia, solo due di queste reti sono arrivate in casa, quelle segnate con l'Inter a San Siro il 18 settembre 2021, tutte le altre sono state con la..., chance Volpato Mourinho ha preferito non entrare troppo a fondo nella questione, ma ha cercato di difendere il ragazzo da eventuali critiche: 'Quest'anno ha fatto quattro partite di ...Le formazioni ufficiali scelte da Dionisi e Mourinho per Sassuolo-Roma, valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio ore 18:30 Le formazioni ufficiali scelte da Dionisi e ...Si ritorna in campo alle 18.30 per la quattordicesima giornata di Serie A, con le partite Sassuolo-Roma e Lecce-Atalanta. Quattro squadre con ambizioni ben diverse tra loro. E la Roma si presenta dopo ...