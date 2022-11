Quante chiese chiuse ci sono nel centro storico di Napoli E come il Comune vuole riaprirle

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSecondo l’ultimo censimento della Curia, neldici203, di cui 79 attive, 75, in restauro o in abbandono e 49 ora a uso profano. Report, la trasmissione della Rai, l’altro giorno le ha messe aldi una sua inchiesta con la quale si sottolineava l’occasione perduta che rappresentano. E oggi, sull’argomento, è tornato il sindaco Gaetano Manfredi: “, ci stiamo confrontando con la Curia per fare in modo che per quelle non utilizzate ci sia una valorizzazione e l’apertura – ha detto – Ma per poter dare loro una seconda vita, è importante che ci sia la partecipazione del Terzo settore, delle cooperative giovanili, delle organizzazioni che facciano in modo ...