Programmi gratuiti per disegnare modelli 3D su PC

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Se siamo dei grandi appassionati di animazione 3D e vogliamo iniziare a realizzare dei fumetti o dei piccoli cartoni animati, non è necessario rivolgersi ad una casa d'animazione o a un'azienda specializzata in effetti 3D: con la giusta dose di conoscenze minime possiamooggetti 3D, grafica e animazioni tridimensionali utilizzando deidisponibili gratuitamente sul nostro computer. In questa guida vi mostreremo nel dettaglio come realizzare oggetti tridimensionali o vere e proprie animazioni, che saranno degli ottimi punti di partenza per realizzare i nostri cartoni animati (ovviamente molto rudimentali, specie se non possediamo tutte le nozioni di programmazione necessarie). LEGGI ANCHE -> Disegno e grafica 3D con animazione, modellazione e oggetti poligonali 1)Cosa sono iper ...