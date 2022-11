Problema scuole “Da Vinci” e “Baffi” | i consiglieri di opposizione | “Con una piattaforma online si cerca di sostituire la discussione in aula”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Fiumicino – “Incontri in rete al posto dellain: apprendiamo da parte dell’Amministrazione che è stata creata unaappositamente per discutere della questione relativa a tutte letiche che riguardano le‘Da’ e ‘’. Su talesi terrà un incontro a cui parteciperanno il Vicesindaco, l’Assessore alla Scuola e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. Così, in una nota stampa, idiRoberto Severini, Stefano Costa e Federica Poggio. “Al di là della volontà di affrontare il, – spiegano i– da parte nostra questa sembra l’ennesima strumentalizzazione di ...

Orizzonte Scuola

Si faranno le verifiche richieste, come sulle. È stato un evento elevato, per fortuna in ... motivo per cui essere a conoscenza del, avere la consapevolezza delle possibili conseguenze ......il 9 novembre la liberazione dell'Europa dal comunismo " dichiara Valditara - Non vedo il, ... avevo presentato una mozione in commissione nella quale dicevo che nelleandava ricordato ... Scuole paritarie, Fism: risolvere il problema della mancanza di insegnanti all’infanzia Il terremoto poteva creare anche questo problema, ecco l'intervista al sindaco Ricci "Tanta paura, un grande spavento per tutta la città che stamattina si è svegliata con una scossa fortissima" così i ...PESARO – «Tanta paura, un grande spavento per tutta la città che stamattina si è svegliata con una scossa fortissima» ...