Piani di rientro al debito in 4 anni e tetto al deficit al 3% Patto di stabilità | la proposta Ue con sanzioni più dure

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Le regole attualmente in vigore "sulla riduzione delnon hanno avuto successo", perché "le regole sono diventate sempre più irrealistiche. E quando hai un percorso irrealistico" per ridurre ilpubblico, "non hai alcun percorso" Segui su affaritaliani.it