“Osimhen determinante” la pagelle di Napoli-Empoli

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Victornon segna ma le sueinsono molto alte,in occasione del rigore e non solo. C’era chi poneva il problema del rientro del nigeriano dopo l’esplosione di Raspadori e Simeone. Preoccupazioni del tutto inutili, perchésegna a raffica e quando non lo fa èper vincere la partita. Il rigore che si è procurato con l’dice tutto sulle qualità del giocatore, furbo e veloce come una pantera. Ma per avere altre conferme si può guardare il gol dicontro la Roma, in cui surclassa Smalling, oppure l’assist per Elmas con l’Atalanta in cui scippa di forza e tempismo il pallone a Demiral.di ...

... però, per sbloccare la gara ha dovuto aspettare un "rigorino" fischiato da Pairetto per un tocchettino su(comunque ancoranell'indirizzare l'inerzia della gara) in uscita dall'...C'è il tocco di Marin su, netto. La posizione del direttore di gara è. Il rigore è stato poi concretizzato da Lozano . Marelli conferma che il rigore c'è, non è inventato. ...Non segna, ma si procura il rigore che sblocca la partita al 69'. Ancora una volta, Victor Osimhen si rivela determinante per il successo del Napoli ...La squadra di Spalletti non è stata brillante come al solito, ma ha superato la trappola Empoli anche grazie a un rigore generoso: è un altro messaggio al campionato ...