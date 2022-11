OlliOlli World Finding the Flowzone Recensione | l’ultima folata di skateboard 

Annunciato ad ottobre, da oggi 2 novembre è disponibile Finding the Flowzone, secondo ed ultimo DLC per, il gioco su skate sviluppato da Roll7 e pubblicato da Private Division . L'aggiornamento arriva su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox X - S, Xbox ...Glide and grind above the clouds as you ride the winds to Radlantis, the lost skate - cropolis in the sky NEW YORK"(BUSINESS WIRE)"Today, Private Division and Roll7 announced that: Finding the Flowzone , the second and final expansion to the critically acclaimed skateboarding action - platformer, is now available digitally for the Nintendo Switch,...Come già accaduto con Void Riders, il DLC precedente, anche i nuovi livelli di Finding the Flowzone richiedono un minimo di conoscenza del mondo di OlliOlli World per essere trovate. Niente di ...Un viaggio con Jemima Tyssen Smith, Character Writer di Roll7, alla scoperta di Finding the Flowzone, secondo e ultimo DLC di OlliOlli World.