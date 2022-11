Nunzio Bellino in tre cortometraggi di Giuseppe Cossentino in concorso al David di Donatello

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Attore e personaggio pubblico italiano, di origini partenopee,è diventato in poco tempo, un eroe anti bullismo e voce degli invisibili che soffrono di patologie rare. Dalla tv al cinema, passando per radio, web serie e libri, sono diversi gli ambiti e i progetti in cui ha saputo distinguersi. Tra questi ” Elastic Heart”, ” Non Uccidermi” e “Io Credevo in te”diretti daattualmente inaidi2023. Ildiè un riconoscimento cinematografico italiano, uno dei premi più prestigiosi a livello nazionale. È assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano in diverse categorie. Prende il nome dalla celebre statua omonima, una cui ...