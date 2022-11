‘Ndrangheta a Roma | la lista e i nomi dei locali gestiti dai clan locali | bar | ristoranti e panifici

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Laè di casa a, e ladeicontrollati dalle cosche e dai loro sottoufficiali è davvero lunga: bar,, rosticcerie,sparsi a macchia di leopardo su tutto il territorio della Capitale per i loro loschi affari, tra cui il riciclaggio di denaro che va per la maggiore. Alcuni di questi, addirittura, vengono impiegati per veri e proprio summit summit delcapeggiato da Antonio Carzo e Vincenzo Alvaro. Le loro lunghe mani si avvinghiano ai luoghi più impensabili, e sono davvero in ogni luogo, dal centro alle periferie, quasi ad indicare il possesso completo e totalizzante del territorio., gestivano negozi e attività per controllaree provincia: 26 arresti ...