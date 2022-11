Mourinho con chi ce l’aveva? Corsport e Gazzetta scrivono di Karsdorp

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022)e la sua accusa dopo Sassuolo-Roma 1-1: «C’è stato un giocatore con atteggiamento poco professionale che ha tradito la squadra, i suoi compagni. Non faccio il nome». E ancora: «Gli ho detto di trovarsi una squadra per gennaio». Scrive il Corriere dello Sport: Ma a chi si riferiva? Il giocatore che lo ha deluso per atteggiamento è Rick, entrato nel secondo tempo al posto di Celik e che non è riuscito a entrare in partita, perdendo i duelli, sbagliando i cross e non riuscendo a difendere bene sulla sua fascia. A fine partitaè entrato nello spogliatoio e facendo uscire tutto lo staff tecnico, i magazzinieri e il personale. Ha parlato in toni molto duri al giocatore, specificandogli tutta la sua delusione per l’atteggiamento avuto in campo al suo ingresso. “Ho detto al giocatore di ...