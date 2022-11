Monza | Sensi operato | domani il rientro a casa

Stefanoè stato sottoposto nel pomeriggio di oggi all'intervento di riduzione della frattura malleolo - peroneale riportata negli ultimi minuti di- Verona, la scorsa domenica. Il centrocampista ...Commenta per primo E' perfettamente riuscito l'intervento a cui si è sottoposto Stefanoper ridurre la frattura malleolo - peroneale riportata in occasione di- Hellas Verona. Lo comunica il club brianzolo: Nel pomeriggio di oggi Stefanoè stato sottoposto a un ...Stefano Sensi si è operato in seguito alla frattura subita domenica nel corso del match con il Verona. L'intervento, come ha spiegato il Monza in un comunicato ufficiale emesso nella giornata di merco ...Il centrocampista dei brianzoli è stato sottoposto a un intervento di riduzione della frattura malleolo-peroneale ...