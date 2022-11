L’Inter vola | l’Atalante cade | come è cambiata la classifica di Serie A

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La quattordicesima giornata diA non è ancora terminata, ma ha già regalato molte sorprese e alcuni importanti cambiamenti indi Simone Inzaghi vince e convince, con un roboante 6-1 in casa contro il Bologna di Thiago Motta, grazie ad una prestazione memorabile dell’esterno Federico Dimarco, autore di una doppietta. L’Atalantafuori casa contro il Lecce, sconfitta per 2-1, La Dea si allontana dalla vetta.cambia lacon i risultati di questa sera In testa allac’è sempre il Napoli di Luciano Spalletti, con un vantaggio di otto punti sul Milan secondo e undici punti sul gruppetto di inseguitrici formato da Inter, Lazio (con una partita in meno) e Atalanta, rincorrono il trio di inseguitrici Roma, Juventus ...