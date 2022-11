Lancia uova contro re Carlo e Camilla | un uomo arrestato a York

Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno evitato per un soffio lelanciate contro di loro durante una visita a York, nel nord dell'Inghilterra. Un manifestante ne ha lanciate tre, ma nessuna è andata a bersaglio. Diversi agenti di polizia sono intervenuti per ...Le immagini mostrano alcunelanciate verso Carlo, al cui fianco si trova una donna in divisa. Un uovo passa in particolare a poca distanza dalla spalla del sovrano per poi rompersi sull'asfalto. ...Roma, 9 nov. (askanews) - Re Carlo III e la regina consorte Camilla hanno evitato per un soffio le uova lanciate contro di loro durante una visita a York, nel nord dell'Inghilterra. Un manifestante ne ...Ne ha fatto le spese oggi re Carlo III, bersagliato - ma non colpito - da un lancio di uova nella storica città di York, nel nord dell’Inghilterra, dove era giunto in visita assieme alla regina ...