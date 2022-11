La ‘Rometta’ pareggia a Sassuolo e Mou sbotta | “Un giocatore deve trovarsi un’altra squadra a gennaio”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Dalla parte del tifoso, esacerbato davanti alla tv) Se in Europa League, più o meno le cose sembrano essersi momentaneamente appianate (giocarsela con il Salisburgo da infatti alla Roma facoltà di crederci), lo stesso non si può dire in Campionato dove, dopo aver regalato – senza colpo ferire – alla Lazio più vulnerabile degli ultimi 2 ani tre punti d’oro, stasera la Roma torna dacon un timido ‘pareggiotto’ (1-1). Mourinho ritrova (a sorpresa) Abraham, che segna e combatte su ogni pallone. Ma non basta Una gara deludente nel corso della quale i ‘titani giallorossi’ (soltanto in termini di stazza), si sono letteralmente seduti, subendo malamente il veloce pressing avversario. L’unica nota positiva Abraham, che ha finalmente ritrovato il gol, e combattuto con una grinta leonina. Ed a fine gara José Mourinho trattiene a fatica la sua rabbia, ...