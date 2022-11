Gratta e Vinci | vincere è impossibile? Occhio al graffio truffa

Leggi su chenews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Provare e riprovare: investire centinaia di euro ogni mese in biglietti del. Il più delle volte rimanere con un amaro pugno di mosche. Ma siamo sicuri che sia solo mala sorte? Non è così. La cronaca ci racconta di veri e propri trucchi, messi in atto dai rivenditori, per impedirci di. Incredibile ma vero. Affidarsi alla Dea Bendata per sperare di cambiare totalmente la propria vita. Chiudere gli occhi, dopo avere acquistato l’ennesimo biglietto del, e augurarsi che lei, stavolta, ci abbracci e ci baci. Quanti italiani ripongono tutte le loro speranze nel gioco e nella “instabile” fortuna per provare a capovolgere una quotidianità troppo triste per essere vera? Fonte Foto CANVAC’era una volta il gioco, a partire dall’epoca d’oro del Totocalcio e ...