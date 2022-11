GF VIP | Micol Incorvaia è gay? «Potrei mettermi con una donna» | poi arriva la confessione di Tavassi e Edoardo Donnamaria

Nella casa del Grande Fratello7 continuano i litigi tra Antonella Fiordelisi eIncorvaia . L'ex schermitrice, da quando è entrata nella casa l'ex di Edoardo Donnamaria , non perde l'occasione per attaccarla tanto che ...Ma cosa pensano Paolo e Clizia sul percorso appena iniziato dial GF7 Ciavarro ci tiene a farle i suoi complimenti. Questa per sua cognata è la prima esperienza televisiva. L'ex gieffino ...Micol Incorvaia è gay Arrivano le confessioni di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria. Cosa sta succedendo nella casaNella casa del Grande Fratello Vip 7 la tensione tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi è esplosa dopo le clip trasmesse nella puntata del 7 novembre.