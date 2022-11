Forza Atalanta | cogli l’attimo | tre punti per tornare seconda

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’occasione è ghiotta. Marco Carnesecchi, portiere figlio di Zingonia in prestito alla Cremonese, chiude la porta al Milan e così fa un favore anche all’: vuol dire che se la Dea vince a Lecce torna al secondo posto, alle spalle del Napoli. Vi pare poco, alla 14a giornata di campionato? Non è un buon motivo perere? Gasperini, alla conferenza della vigilia, ha già messo le mani avanti, avvertendo che non guarda la classifica. Per, ci pensano già abbastanza i tifosi, che non avevano mai avuto una…ubriacatura simile di risultati. Cinque vittorie su sei in trasferta sembrano quasi l’antipasto, a sentire gli appassionati della Dea che la seguono ovunque vada e saranno in seicento anche a Lecce, una vera mini-invasione considerata la lontananza da Bergamo. E però questa...