(Di mercoledì 9 novembre 2022) Siamo ufficialmente entrati nel rush finale per quanto riguarda il Mondiale di Formula Uno 2022. Nel prossimo weekend, infatti, si correrà il Gran Premio di San, ventunesimo e penultimo appuntamento della stagione, mentre nel fine settimana seguente toccherà al gran finale di Abu Dhabi. La tre-giorni brasiliana si annuncia quanto mai interessante, dato che oltre alla gara della domenica vivremo anche la terza ed ultima Sprint Race del campionato. Con i titoli già assegnati a Max Verstappen e alla Red Bull, tutti i protagonisti della massima categoria del motorsport potranno correre con la mente più libera e senza pressioni. Per l’occasione Pirelli ha deciso di portare le mescole centrali della gamma, quindi C2 soft, C3 medium e C4 hard. Il commento di, motorsport director di Pirelli: “Il prossimo fine settimana la F1 ...

OA Sport

Marini è morto nel 2014, all'età di 80 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella showgirl e ... " Ha partecipato al reality L'dei Famosi 8 , nel 2011, nella sezione 'Parenti di....', ...... amica di Silvio Berlusconi e Nicole Minetti, vista all'dei Famosi e alla conduzione di X ... il Maestro Massimiliano Finazzer Flory, Roberto Formigoni,Furlan presidente dei City Angels ... F1, Mario Isola: "In vista del GP di San Paolo ci attendiamo strategie varie e minore degrado" Palazzo Comitini si apre alla città e si trasforma in una vera e propria fiera per la diffusione della conoscenza sulle nuove tecnologie per il diabete. Alla ...ISOLA DELLE FEMMINE (PALERMO) (ITALPRESS) – Tocca anche Isola delle Femmine, comune della provincia di Palermo, il progetto di digitalizzazione “Italia a 1 Giga” targato Open Fiber. L’iniziativa rient ...