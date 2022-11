Clamoroso a Lecce | Atalanta sconfitta per 2-1 | frena anche la Roma

- Atalanta 2 - 1 Marcatori: 28'pt Baschirotto, 30' pt Di Francesco, 40' pt Zapata.: Falcone 6.5, Gendrey 6 (38'st Umtiti sv), Pongracic 6, Baschirotto 7, Gallo 6; Blin 6 (27'st ......Nel giro di due minuti, un uno due micidiale delche trova il vantaggio con Baschirotto e un minuto dopo, sull'erroredella difesa bergamasca, arriva il raddoppio di Di Francesco . A ...Il Lecce batte 2-1 l'Atalanta al Via del Mare nel match valido per la 14ª giornata di Serie A. Il Lecce batte 2-1 l'Atalanta al Via del Mare nel match valido per la 14ª giornata di Serie A. Accade tut ...Prima vittoria in casa per i pugliesi, che espugnano lo stadio di Bergamo. Mourinho non va oltre il pari contro Dionisi.