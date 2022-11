Calcio | SerieA | l’Atalanta cade a Lecce | Roma fermata dal Sassuolo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Risultati anche sorprendenti arrivano dai primi due match odierni del 14° turno del campionato didi Serie A 2022-2023. Al Via del Mare “Ettore Giardiniero” iltorna al successo che mancava dal 16 settembre e batte2-1. Gli orobici hanno pagato a caro prezzo un brutto primo tempo, visti i gol realizzati da Federico Baschirotto al 27? e da Federico Di Francesco al 29?. Gli uomini di Gasperini hanno cercato di rientrare in partita con il gol di Duvan Zapata al 40?, ma è ancata la giusta concretezza nei secondi 45? di gioco. Uno stop che ha dei riflessi in classifica per la Dea, ora a quota 27 punti (quarta posizione) a -11 dal Napoli. Per i salentini tre punti d’oro nella lotta per la salvezza, visto il 16° posto attuale (12 punti). Pari (1-1) invece traal Mapei ...