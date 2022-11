Sonia Gray e le molestie di Franco di Mare quando lavoravano insieme in tv | “Subito davanti a tutti” Lui replica | “Le cose andarono molto diversamente”

(Di martedì 8 novembre 2022) Nello scontro a distanza traDie Striscia la Notizia è entrata a gamba tesa ancheGrey, l’ex conduttrice ed ex infermiera sexy del programma di Antonio Ricci, che nella puntata di ieri ha ricevuto un Tapiro d’oro per lo scambio di “palpatine” avvenuto tra i due all’epoca in cui conducevano UnoMattina. I fatti risalgono dunque a 18 anni fa ma sono tornati con prepotenza di attualità dopo il caso diche ha coinvolto Memo Remigi (allontanato da Oggi è un altro giorno per aver toccato il lato b in diretta tv alla cantante Jessica Morlacchi),Striscia ha tirato fuori dai suoi archivi un filmato in cui si vede “il signor Diche più di una volta aveva fatto la toccata”, si dice anche nel servizio, alla Grey.DI ...

