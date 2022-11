Selvaggia Lucarelli | chi è il fidanzato Lorenzo Biagiarelli | “Mi ha salvata”

(Di martedì 8 novembre 2022)è una delle giornaliste italiane più famose. Non ama troppi giri di parole, preferisce andare dritta al punto e chiarire sempre il suo punto di vista. Nel mondo del giornalismo è molto stimata. Ma quanto ne sappiamo della vita privata della? Ad esempio sapete chi è il suo attuale. La partecipazione dello chefa “Ballando con le Stelle” fa scendere in campo il Codacons. Alla vigilia dell’esordio della nuova stagione del programma di Rai 1, l’associazione in difesa dei consumatori chiede l’intervento della tv pubblica controLa questione sollevata è un possibile conflitto di interessi tra il ruolo di giurata della ...

- Paola Barale, botta e risposta: la giornalista si dichiara ' Ballando con le stelle ' di nuovo sotto i riflettori per il siparietto fra Paola Barale e. La ...si scaglia duramente contro Le Iene dopo il suicidio di Roberto, che si è tolto la vita dopo l'assalto da parte di Matteo Viviani. Da tempo Le Iene si occupano di catfishing , un ...Sono giornate complicate e di apprensione per Selvaggia Lucarelli, che da sabato ha la mamma in ospedale con il Covid e non riesce ad avere informazioni. Al pronto soccorso in cui è ricoverata la donn ...Dopo l'esibizione a Ballando con le stelle, la giornalista Selvaggia Lucarelli ha apertamente dichiarato alla showgirl la sua simpatia ...