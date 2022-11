Agenzia ANSA

Secondo il portavoce,ha discusso con il presidente egiziano Abdel Fattah al -il caso del blogger pro - democrazia che non mangia e non beve più. .... dal segretario generale Onu Antonio Guterres al cancelliere tedesco Olaf, dal premier britannico Rishi Sunak al presidente egiziano Abdel Fattah al -, dal presidente israeliano Isaac ... Scholz a Sisi, rilasci Fattah per evitare un esito mortale - Europa Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Freilassung des hungerstreikenden ägyptischen Menschenrechtsaktivisten Alaa Abdel Fattah gefordert. Dazu mahnte er während seiner Teilnahme an der UN-Klimakonferenz i ...Der ägyptische Menschenrechtsaktivist Alaa Abdel Fattah ist in den Hungerstreik getreten. Der Kanzler nennt die Situation „sehr bedrückend“.