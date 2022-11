Realizzazione rete fognaria e depuratore | ok al progetto definitivo

(Di martedì 8 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Via libera ai lavori didellae dell’impianto di depurazione nella località Santo Stefano del Comune di Vitulano. Lo ha stabilito il Comitato Esecutivo guidato dal Presidente Luca Mascolo nel corso della seduta di martedì 8 novembre nel corso della quale l’assise ha approvato ilper un investimento di quasi 2 milioni di euro (1.990.000 €). L’intervento è tra quelli inseriti nell’accordo di programma siglato da EIC, Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Commissariato Unico per la Depurazione e Regione Campania del valore complessivo di circa 170 milioni di euro, per ladi interventi di miglioramento del servizio idrico ...

Il finanziamento, precisa un comunicato della società che gestisce ladi trasmissione ... Terna prevede infatti un investimento complessivo di circa 3,7 miliardi di euro per ladel ...Rfi ,Ferroviaria Italiana, società controllata dal gruppo FS Italiane ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e ladei lavori del ... Realizzazione rete fognaria e depuratore Vitulano, ok al progetto definitivo Open Fiber avvia i lavori nel comune del Palermitano per realizzare la nuova rete in fibra ottica. Il sindaco: grazie alla digitalizzazione rilancio del territorio e maggiori servizi a cittadini e imp ...(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del ...