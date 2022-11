Porto | Conceição | “Non pensiamo all’Inter Per ora testa alla sfida col Mafra in Coppa”

(Di martedì 8 novembre 2022) Il tecnico del, Sergio, ha commentato il sorteggio di Champions League: “Avremo molto tempo ancora per pensare all’impegno con l’Inter. Si giocherà il 22 febbraio, maa domani, quando affronteremo ilin. Adesso dobbiamo pensare solo a questo avversario”. SportFace.

Rispettiamo il: si tratta di una squadra che fa bene in Champions League da anni. L'allenatore è Sérgio, mio compagno di squadra alla Lazio per ann i, lo conosco molto bene. Il nostro ...Il quadro completo degli ottavi di finale Per quanto riguarda le altre squadre italiane, il Milan affronterà il Tottenham di Antonio Conte mentre l'Inter se la vedrà con ildell'ex Conceicao. ...