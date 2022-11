Per la Gazzetta quello concesso da Pairetto al Napoli è ' un rigorino'

La Gazzetta dello Sport

Due anni di squalificaPaolo Barelli. La commissione etica della Fina (Federazione di nuoto internazionale), che aveva già sospeso il dirigente italiano - presidente della Federnuoto dal 2000 - da qualsiasi attività ...Serve rispettochi, dal giorno in cui sono arrivato fino ad oggi, ha dato tutto quello che ha anche nelle difficoltà. L'anno scorso abbiamo avuto un periodo dove era l'unico difensore centrale. ... Emanuele Filiberto compra il Savoia: "Anche per tenere i giovani lontani dalla criminalità" SATRIANO – “Gli manca solo il gol, ma sta facendo molto bene. Sta facendo esperienza, è un punto di forza per noi che deve crescere. Ha tutto per diventare giocatore importante”. RIGORE – “Preferisco ...La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, commenta la vittoria del Napoli contro l'Empoli: " I toscani si difendono con ordine, ma a metà ripresa Osimhen si guadagna un penalty (dubbio) tras ...