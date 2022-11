Nuoro | crolla villetta di campagna | due morti

(Di martedì 8 novembre 2022) Quattro persone sono rimaste coinvolte nel crollo di unanelle campagne della periferia di Tiana, in provincia di. Due sono state estratte vive dalle macerie e ricoverate d’urgenza in ospedale mentre i corpi delle altre due sono stati trovati senza vita sotto le macerie dopo ore di ricerche. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale locale e della stazione di Sorgono: dai primi rilievi pare che l’incidente sia stato causato dell’esplosione di una bombola di gas.

