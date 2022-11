Milano Tram della linea 16 investe e uccide quattordicenne in bici in via Tito Livio

(Di martedì 8 novembre 2022) Giornata di dolore a. Martedì mattina un16 ha invese ucciso un ragazzino di soli 14 anni che si trovava in. L’impatto mortale è avvenuto in via, tra i quartieri di Porta Romana e Calvairate. Lo schianto poco dopo le 8. In base ad una prima ricostruzione, pare che lo studente del vicino liceo scientifico Einstein, pedalasse sulla suaquando è stato colpito dal mezzo ed è rimasto incastrato tra i binari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118. Bloccata la circolazione del traffico da via Monte Velino a via. Ilè stato estratto, ma per lui non c’era più nulla da fare. Le ambulanze del ...

