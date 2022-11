Migranti | prof Curreri | Norme interpretate a convenienza | problema è la redistribuzione

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Il dibattito sulle navi ong suscitato da quanto sta accadendo nel porto di Catania, da ultimo l'accusa del presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick di incostituzionalità del decreto Piantedosi del 4 novembre, sollecita una riflessione: "Qui ognuno cerca di interpretare lein base al segnale che vuole dare. Ma alla fine ilprincipe è uno: ladei". Così all'Adnkronos il costituzionalista Salvatoreessore in Istituzioni di diritto pubblico all'Università Kore di Enna. L'analisi diparte da una considerazione: "Non sono un esperto di diritto della navigazione, ma in base al diritto internazionale non è fondato affermare che chi sale su una barca battente ...