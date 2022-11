LIVE Musetti-Tseng | Next Gen ATP Finals 2022 in DIRETTA | orario e programma Il carrarino vuol iniziare bene a Milano

(Di martedì 8 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel match valevole per il gruppo rosso della ATPGentra Lorenzoed il taiwaneseChun-hsin. In quel diandrà in scena il primo scontro diretto tra i due, con l’azzurro chee continuare ad incantare dinanzi al proprio pubblico., ventenne, arriva al torneo dove si affrontano i migliori giovani della stagione dopo un finale di annata da sogno. Issatosi sino ai quarti di Sofia e Firenze, il toscano ha illuminato Napoli aggiudicandosi l’ATP 250 partenopeo per poi ergersi sino ai quarti dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. ...

