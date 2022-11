Firenze | lavori | interruzioni e deviazioni di traffico nella settimana dal 7 novembre

055firenze

... ad oggi possiamo contare diversi club in Italia, come a Milano o a, inaugurata in ottobre, ... da moltiplicare quindi per cinque, più il costo del capannone e tutti idi adeguamento che ...... a quello alle politiche sociali e welfare Nadia Garuglieri e all'assessore aipubblici ...progetto "Terre degli Uffizi" ideato e realizzato da Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR, ... Asfaltature e lavori all'illuminazione pubblica: i cantieri a Firenze strada per strada Iniziativa di Confesercenti, Comune e Fipark per sostenere lo shopping. Il costo della sosta nella zona di piazza Libertà verrà abbattuto. nel periodo dei lavori per realizzare la nuova linea della tr ...FIRENZE – Ecco i lavori in programma questa settimana sulle strade della città: Piazza Tommaseo: Per quanto riguarda i rifacimenti da lunedì 7 novembre sono in programma i lavori di ripristino della p ...