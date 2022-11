Federica Pellegrini distrutta dalla nostalgia | La mia anima | fan in lacrime

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 8 novembre 2022) L'ex nuotatrice commuove i fan ancora una volta: ecco la foto del passato che ha scatenato i social. La campionessa di nuotoè oggi uno dei personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo più amati. In occasione delle Olimpiadi di Tokyo 2020 laha salutato per sempre il mondo che l'ha resa celebre e l'ha condotta nell'olimpo degli sportivi più forti al mondo. La vasca è il suo habitat naturale ma anche per lei è arrivato il momento di arrestare la sua carriera.non si è mai arresa ed è diventata oggi un grande esempio per le nuove generazioni che intendono inseguire e realizzare i propri sogni. Dopo l'ultima Olimpiade sono cambiate molte cose per la nuotatrice. La prima è che proprio nelle battute finali della sua carriera agonistica ha deciso di annunciare a tutti la sua ...