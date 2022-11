Globalist.it

Di fronte ai soliti annunci delle destre, - concludonoed, - noi non staremo con le mani in mano: faremo tutto il possibile per arrestare la corsa del Governo al ponte sullo Stretto di ...Così in una nota i co - portavoce di Europa Verde e deputati dell'Alleanza Verdi e Sinistra Eleonorae Angelo, che concludono: 'Del resto, il biglietto da visita con il quale il governo ... Evi e Bonelli (Avs) contro il governo e il Ponte sullo Stretto: “Anacronistico, al sud serve altro” Mentre Meloni e Fratelli d'Italia volano nei sondaggi, il Partito democratico perde terreno sul MoVimento 5 stelle, che lo supera ...Dopo aver messo in archivio la prima missione all'estero con il viaggio a Bruxelles di giovedì scorso, Giorgia Meloni si appresta ad ...