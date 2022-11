Dl Aiuti Ter | mercoledì prossimo in Aula Senato

Bargiornale

Via libera della commissione speciale della Camera al decreto. M5s, Pd e Terzo polo si sono astenuti. Il gruppo delle Autonomie ha votato a favore. Il testo è atteso giovedì in Aula alla Camera per poi passare all'esame del Senato dove è atteso l'ok ...Inoltre, limitatamente al solo mese di novembre, i pensionati con redditi inferiori ai 20mila euro hanno ricevuto il bonus da 150 euro previsto dal decreto. Anche l'assegno di dicembre per ... Decreto Aiuti ter: le misure contro il caro energia | bargiornale Roma, 8 nov. (Adnkronos) - Il Dl Aiuti ter approderà nell'Aula del Senato mercoledì prossimo, 16 novembre. Lo ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo.Meloni convoca d'urgenza la cabina di regia sui fondi europei a palazzo Chigi. La presidente Ance, Federica Brancaccio, ad Huffpost: “La compensazione degli ...